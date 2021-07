«Amo gli Europei: non ci sono sponsor sulle maglie, mi fanno dimenticare il calcio business» (Di sabato 10 luglio 2021) La Stampa intervista lo scrittore francese Oliver Guez. E fresco di stampa il suo “Una passione assurda e divorante: scritti sul calcio”. Una sorta di viaggio nel mondo del pallone (in Italia sarà pubblicato l’anno prossimo da Neri Pozza), con larghi sprazzi di Argentina. «Dall’inizio del Covid, trovavo ridicola l’assenza del pubblico. Non mi emozionava più il calcio così. Poi arrivavo da un lungo periodo trascorso in Argentina, dove ci sono forse i tifosi più coinvolti del pianeta». Guez ammette di avere un debole per l’Italia di Mancini: «è magnifica. Mancini ha fatto un lavoro straordinario. Assistiamo a una rivoluzione culturale. Tutti ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 luglio 2021) La Stampa intervista lo scrittore francese Oliver Guez. E fresco di stampa il suo “Una passione assurda e divorante: scritti sul”. Una sorta di viaggio nel mondo del pallone (in Italia sarà pubblicato l’anno prossimo da Neri Pozza), con larghi sprazzi di Argentina. «Dall’inizio del Covid, trovavo ridicola l’assenza del pubblico. Non mi emozionava più ilcosì. Poi arrivavo da un lungo periodo trascorso in Argentina, dove ciforse i tifosi più coinvolti del pianeta». Guez ammette di avere un debole per l’Italia di Mancini: «è magnifica. Mancini ha fatto un lavoro straordinario. Assistiamo a una rivoluzione culturale. Tutti ...

