Alla Gkn la resistenza operaia diventa di popolo (Di sabato 10 luglio 2021) Fino a venerdì, la grande strada che Campi Bisenzio ha dedicato ai Fratelli Cervi era conosciuta soprattutto per essere via d'accesso all'enorme centro commerciale dei Gigli, invariabile metà giornaliera per decine di migliaia di persone di ogni età. Ora sta diventando l'epicentro di un sommovimento, altrettanto popolare ma teso Alla difesa dei diritti e della dignità del lavoro. Questo almeno è quanto si avverte guardando al pellegrinaggio in corso davanti ai cancelli della Gkn. Lì dove i 422 addetti diretti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

