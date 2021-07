Zaki, alla Camera le dichiarazioni di voto sulla mozione per la cittadinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) La mozione impegna il Governo, tra le altre cose, «a continuare a monitorare, con la presenza in aula della rappresentanza diplomatica italiana al Cairo, lo svolgimento delle udienze processuali a carico di Zaki e le sue condizioni di detenzione» Sono iniziati gli interventi in dichiarazione di voto alla Camera sulla mozione per chiedere il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna detenuto in Egitto. La mozione impegna il Governo ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Laimpegna il Governo, tra le altre cose, «a continuare a monitorare, con la presenza in aula della rappresentanza diplomatica italiana al Cairo, lo svolgimento delle udienze processuali a carico die le sue condizioni di detenzione» Sono iniziati gli interventi in dichiarazione diper chiedere il conferimento dellaitaliana a Patrick, lo studente dell’Università di Bologna detenuto in Egitto. Laimpegna il Governo ...

