Wimbledon | Berrettini in finale | “Un sogno | devo crederci”

"E' un sogno, devo crederci". Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon. "Non ho parole. Mi serviranno un paio d'ore per capire cos'è successo, ho giocato una grande partita. Non avrei mai potuto sognare un momento del genere. Niente… Grazie…", dice il tennista romano dopo la vittoria in semifinale contro il polacco Hubert Hurkacz. "Quando si gioca a questo livello, bisogna essere al top: io cerco di essere al meglio dal punto di vista mentale e tecnico. Pensavo di meritare di vincere anche il terzo set, invece l'ho perso. Mi sono detto 'ora bisogna reagire'. Mi sentivo il ...

