Wimbledon | Berrettini in finale sfida Djokovic | dove vederla in diretta tv e in streaming

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il tennista romano, dopo aver battuto il polacco Hurkacz in semi, domenica giocherà l'attesissimacontro il numero 1 del mondo. Eccoseguirla per non perdere neppure un ...

robymancio : Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - duncymoon : RT @robymancio: Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - MattiaMorbidoni : RT @robymancio: Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon Berrettini

Scontro tra numeri uno nella finalissima didi domenica 11 luglio: dopo la vittoria di Matteo, numero uno azzurro nel mondo, contro il polacco Hubert Hurkacz , arriva anche la vittoria del numero uno del ranking atp, che ...Le parole di Matteopoco dopo la fine del match di semifinale. Domenica la sfida per il titolo acontro Novak DjokovicBerrettini riscrive la storia del tennis italiano: il sogno continua, domenica affronterà Djokovic sull’erba di Wimbledon ...In effetti la politica che ruota attorno all'ex gieffino è un po’ tutto un cinema. E nemmeno dei migliori - Berrettini in finale a Wimbledon. Dopo gli Azzurri in corsa per l’Europeo e l’Italbasket ...