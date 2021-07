Wimbledon 2021, Matteo Berrettini: “Ora in finale devo crederci” (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini fa la storia sui campi di Wimbledon. Il romano realizza l’impresa e con la vittoria contro il polacco Hubert Hurkacz (6-3 6-0 6-7(3) 6-4) diventa il primo italiano della storia a raggiungere la finale dei Championships. Un obiettivo incredibile per lui, autore di un 2021 semplicemente strepitoso, suggellato da questo riscontro. Dopo la semifinale agli US Open 2019, il miglior risultato della carriera di Matteo si concretizza nel Major sull’erba di Church Road e l’emozione al termine del match è molta: “Non ho parole, davvero, solo grazie. Ho bisogno di un ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021)fa la storia sui campi di. Il romano realizza l’impresa e con la vittoria contro il polacco Hubert Hurkacz (6-3 6-0 6-7(3) 6-4) diventa il primo italiano della storia a raggiungere ladei Championships. Un obiettivo incredibile per lui, autore di unsemplicemente strepitoso, suggellato da questo riscontro. Dopo la semiagli US Open 2019, il miglior risultato della carriera disi concretizza nel Major sull’erba di Church Road e l’emozione al termine del match è molta: “Non ho parole, davvero, solo grazie. Ho bisogno di un ...

Advertising

ilpost : Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI IN SEMIFINALE BATTUTO AUGER-ALIASSIME IN 4 SET (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) ??… - gtimossi69 : RT @SkySport: Berrettini e le grandi vittorie del tennis italiano #SkyTennis #Berrettini #Wimbledon - sportli26181512 : Europei, Coppa America e Wimbledon: la domenica delle finali su Sky: L'11 luglio sarà una giornata da ricordare, co… -