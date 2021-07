Terremoto a Sora: la scossa in serata (Di venerdì 9 luglio 2021) Terremoto a Sora oggi, 9 luglio 2021. Una scossa di Terremoto è stata registrata nella serata oggi nella provincia di Frosinone, nella zona 5 km NW Sora. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato la scossa di magnitudo ML 2.8 alle ore 19:22:55 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.762, 13.587 ad una profondità di 9 km, in corrispondenza dei Monti Ernici. Il Terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Non si registrano danni a persone o cose. In molti hanno avvertito la scossa, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021)oggi, 9 luglio 2021. Unadiè stata registrata nellaoggi nella provincia di Frosinone, nella zona 5 km NW. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato ladi magnitudo ML 2.8 alle ore 19:22:55 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.762, 13.587 ad una profondità di 9 km, in corrispondenza dei Monti Ernici. Ilè stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Non si registrano danni a persone o cose. In molti hanno avvertito la, ...

