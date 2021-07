Tech Data Awarded 2021 Microsoft Worldwide Partner of the Year, Indirect Partner Provider (Di venerdì 9 luglio 2021) Tech Data earns prestigious award for the second time in four Years CLEARWATER, Fla.-(BUSINESS WIRE)- Tech Data today announced it has won the 2021 Microsoft Worldwide Partner of the Year Award in the Indirect Provider of the Year category. The company was honored among a global field of industry - leading ... Leggi su 01net (Di venerdì 9 luglio 2021)earns prestigious award for the second time in fours CLEARWATER, Fla.-(BUSINESS WIRE)-today announced it has won theof theAward in theof thecategory. The company was honored among a global field of industry - leading ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : #Oneplus Nord 2 5G ha una data di #Lancio: #Preparatevi per l'#Evento del 22 #Luglio! - franzrusso : #Dataanalytics: la potenza dell’#intelligenzaartificiale per l’analisi dei dati ?? - TechDataASItaly : Sai che è nata la nuova community italiana sull’Open Source? Con Tech Data è nata #OpenSourceToday, la Community de… - startup_italia : Luca Foschini, Co-founder and Chief Data Scientist di @evidation, a #LIFE: 'L'idea di Evidation Health era inizial… - TechDataASItaly : Digitalizza la tua impresa con Cisco e Tech Data: abbiamo creato gli SMB Bundle per aiutarti in questo percorso! Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Tech Data CORRECTING and REPLACING Artificial Intelligence Leader DataRobot to Host Morgantown Job Fair Tuesday, 7/13 Continua a leggere Tech Data Awarded 2021 Microsoft Worldwide Partner of the Year, Indirect Partner Provider Business Wire Business Wire - 9 Luglio 2021 Tech Data earns prestigious award for the ...

Cornerstone Sets Date to Announce Second Quarter 2021 Results Continua a leggere Tech Data Awarded 2021 Microsoft Worldwide Partner of the Year, Indirect Partner Provider Business Wire Business Wire - 9 Luglio 2021 Tech Data earns prestigious award for the ...

Tech Data lancia il nuovo servizio Configuration Center Top Trade Cina sotto stress (-2,4%), a rischio 2.100 miliardi in titoli tech. Occhio agli Etf Asia in rosso, il mercato acquista yen e T bond, ma vende oro e petrolio, complice anche il verbale del Fomc di ieri in cui la Fed ha iniziato a dibattere di tapering. I mercati sono spaventati dall'i ...

Borsa Usa in calo su crollo tech cinese e timori crescita (Reuters) - Gli indici principali di Wall Street sono in netto ribasso, con la diffusione della variante Delta che genera dubbi sulla ripresa economica mentre il crollo dei titoli tech cinesi sembra a ...

Continua a leggereAwarded 2021 Microsoft Worldwide Partner of the Year, Indirect Partner Provider Business Wire Business Wire - 9 Luglio 2021earns prestigious award for the ...Continua a leggereAwarded 2021 Microsoft Worldwide Partner of the Year, Indirect Partner Provider Business Wire Business Wire - 9 Luglio 2021earns prestigious award for the ...Asia in rosso, il mercato acquista yen e T bond, ma vende oro e petrolio, complice anche il verbale del Fomc di ieri in cui la Fed ha iniziato a dibattere di tapering. I mercati sono spaventati dall'i ...(Reuters) - Gli indici principali di Wall Street sono in netto ribasso, con la diffusione della variante Delta che genera dubbi sulla ripresa economica mentre il crollo dei titoli tech cinesi sembra a ...