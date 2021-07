State of Play: da Deathloop a Death Stranding, un evento all’altezza delle attese? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 9 luglio 2021) Ieri sera è stato trasmesso il nuovo State of Play, in cui abbiamo visto in azione Deathloop, Death Stranding Director’s Cut: l’evento ha soddisfatto le attese?. Lo State of Play di ieri sera è stato fortemente caratterizzato dalla presenza di Deathloop, come anticipato da Sony stessa, ma nel corso dell’evento hanno trovato spazio anche la Director’s Cut di Death Stranding e varie altre produzioni. Proprio il modo che la casa giapponese ha ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 luglio 2021) Ieri sera è stato trasmesso il nuovoof, in cui abbiamo visto in azioneDirector’s Cut: l’ha soddisfatto le?. Loofdi ieri sera è stato fortemente caratterizzato dalla presenza di, come anticipato da Sony stessa, ma nel corso dell’hanno trovato spazio anche la Director’s Cut die varie altre produzioni. Proprio il modo che la casa giapponese ha ...

Advertising

GamingToday4 : Sifu: nuovo trailer gameplay allo State of Play - iCrewPlay : ?? Sifu: nuovo trailer gameplay allo State of Play - _alpacaparka_ : NO RAGA, IN CHE SENSO UN RAGAZZO DEGLI STRAY KIDS CHE BALLA SU PLAY WITH FIRE, CHE CAZZO STATE DICENDO, MI STO A SENTI MALE - telefoninonet : State of Play: Deathloop e tanto altro all’evento dell’8 luglio - Tech4D_ : State of Play, Sony annuncia tanti nuovi giochi PS5 e PS4: ecco i trailer -