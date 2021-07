Sconcerti sulla Salernitana: “Inevitabile: l’hanno combinata grossa…” (Di venerdì 9 luglio 2021) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti del caso Salernitana. Le parole di Mario Sconcerti “Situazione assolutamente Inevitabile, non potevano fare diversamente visto il grande casino. l’hanno combinata grossa tutti. Era nell’aria la decisione. Mi fa piacere per la Salernitana, spero che questo errore venga evitato in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Salernitana vince ancora, il ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti del caso. Le parole di Mario“Situazione assolutamente, non potevano fare diversamente visto il grande casino.grossa tutti. Era nell’aria la decisione. Mi fa piacere per la, spero che questo errore venga evitato in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lavince ancora, il ...

