Sarri, la frecciata a De Laurentiis e Agnelli non passa inosservata (Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa come nuovo allenatore della Lazio e parla anche delle esperienze passate con i presidenti di Serie A. È un Maurizio Sarri pacato e rilassato quello che si presenta in conferenza stampa da nuovo allenatore della Lazio. La prima idea che trasferisce è ciò che vorrebbe vedere, vale a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 luglio 2021) Mauriziosi presenta in conferenza stampa come nuovo allenatore della Lazio e parla anche delle esperienzete con i presidenti di Serie A. È un Mauriziopacato e rilassato quello che si presenta in conferenza stampa da nuovo allenatore della Lazio. La prima idea che trasferisce è ciò che vorrebbe vedere, vale a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GoalItalia : 'Non abbiamo festeggiato lo Scudetto, quest'anno hanno festeggiato il quarto posto' La frecciata di Sarri all'ambi… - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA SARRI Dopo un anno, Maurizio #Sarri torna a parlare dell'avventura alla #Juventus, lanciando una fre… - LALAZIOMIA : Lazio, la frecciata di Sarri alla Juve: 'Qui persone con la mia idea di calcio, non esiste vincere ... - ilbianconerocom : Lazio, la frecciata di Sarri alla Juve: 'Qui persone con la mia idea di calcio, non esiste vincere senza bel gioco'… - Oussahaz : @repubblica 'Frecciata di mourinho', 'spalletti dice', 'conte polemico', 'Sarri attacca'.... ecc, vogliamo dire che… -