Raffaella Carrà, gli spagnoli pronti a dedicarle una piazza: “Icona di libertà, merita questo e altro” (Di venerdì 9 luglio 2021) L’assessore Jorge García Castaño vorrebbe dedicare una piazza a Raffaella Carrà: “merita questo riconoscimento, visto che è sempre rimasta legata a Madrid” Raffaella Carrà è stata una grande Icona importante per tutte le generazioni, sia in Italia che in Spagna, terra a cui era molto legata. Alcuni esponenti del partito Mais Pais (Mas Madrid) hanno avuto un’iniziativa per la storica conduttrice scomparsa lo scorso 5 luglio: dedicarle una piazza. Il luogo pensato per la piazza si trova al centro della ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 9 luglio 2021) L’assessore Jorge García Castaño vorrebbe dedicare una: “riconoscimento, visto che è sempre rimasta legata a Madrid”è stata una grandeimportante per tutte le generazioni, sia in Italia che in Spagna, terra a cui era molto legata. Alcuni esponenti del partito Mais Pais (Mas Madrid) hanno avuto un’iniziativa per la storica conduttrice scomparsa lo scorso 5 luglio:una. Il luogo pensato per lasi trova al centro della ...

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - XDEFENCVLESS : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… - martinbianchi : Plaza Raffaella Carrà. Che bella idea @Rita_Maestre @MasMadrid__ -