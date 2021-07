Premio Strega 2021 | vittoria di Emanuele Trevi con Due vite Neri Pozza

(Di venerdì 9 luglio 2021) Si è svolta nel Museo etrusco di Villa Giulia la finale della 75ª edizione del. Trionfo dicon Due), 187 voti. Al secondo posto Donatella Di Pietrantonio, con Borgo Sud (Einaudi), 133 voti. Al terzo posto la scrittrice di origine ungherese Edith Bruck, con Il pane perduto (La Nave di Teseo), 123 voti. E poi Giulia Caminito con L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani), 79 voti, e Andrea Bajani con Il libro delle case (Feltrinelli), 66 voti. I votanti sono stati 589 su 660 aventi diritto. Emozionato lo scrittore e critico ...

Il LXXVper la letteratura italiana va, come da pronostici, a Emanuele Trevi con "Due vite". Il libro porta per la prima volta alla vittoria l'editore Neri Pozza. Romanzo, autobiografia, 'Due ...Era già tutto previsto: la finale della 75ª edizione del, giovedì sera nel Museo etrusco di Villa Giulia, si è conclusa con la vittoria di Emanuele Trevi con Due vite , 187 voti. Al secondo posto la sua diretta contendente, Donatella Di ...All'esito dello "spoglio della seconda e ultima votazione del Premio Strega", si legge sul sito ufficiale della manifestazione, è stato "proclamato Emanuele Trevi, con il romanzo Due vite (Neri Pozza) ...Il vincitore verrà annunciato in serata a Villa Giulia a Roma, tra i favoriti Emanuele Trevi e Donatella di Pietrantonio. Presenta Geppi Cucciari, diretta su Rai3 dalle 23 ...