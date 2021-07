Pois vs Vichy | e voi che team siete?

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ogni primavera le stampe floreali prendono irrimediabilmente il sopravvento. E in estate, nemmeno a dirlo, arriva puntuale il turno di fantasie pois e Vichy. Ne parliamo ogni anno e questa stagione, ovviamente, non siamo da meno. A maggior ragione se due icone di stile come Lady Gaga e Chiara Ferragni hanno appena sfoggiato due perfetti look a tema (entrambe in rosa).