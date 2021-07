Per Buzzi e Carminati il carcere è già un ricordo. Liberi da tempo i due principali imputati del processo Mondo di Mezzo. Dopo il ricalcolo delle pene entrambi i condannati hanno ottenuto le misure alternative (Di venerdì 9 luglio 2021) Sembra incredibile ma per l’inchiesta più mediatica degli ultimi anni, i principali imputati del processo sul Mondo di Mezzo sono già Liberi da tempo. Lo scorso marzo sul procedimento principale, Dopo che la Cassazione aveva ordinato un appello bis facendo cadere le accuse di mafia, era stata messa la parola fine con il ricalcolo delle pene. Così per l’ex Nar Massimo Carminati in quell’occasione sono stati disposti 10 anni di reclusione mentre per il ras delle coop, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 luglio 2021) Sembra incredibile ma per l’inchiesta più mediatica degli ultimi anni, idelsuldisono giàda. Lo scorso marzo sul procedimento principale,che la Cassazione aveva ordinato un appello bis facendo cadere le accuse di mafia, era stata messa la parola fine con il. Così per l’ex Nar Massimoin quell’occasione sono stati disposti 10 anni di reclusione mentre per il rascoop, ...

