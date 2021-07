MARIO DRAGHI HA SCELTO I VERTICI RAI: CARLO FUORTES AD, MARINELLA SOLDI PRESIDENTE (Di venerdì 9 luglio 2021) MARIO DRAGHI sta gestendo in prima persona il cambio dei VERTICI Rai, in scadenza. Nonostante il consueto caos nei partiti, il PRESIDENTE del Consiglio tira dritto e ha SCELTO, come conferma una nota ufficiale di Palazzo Chigi, i nuovi VERTICI. CARLO FUORTES nuovo amministratore delegato Rai e MARINELLA SOLDI nuovo PRESIDENTE della Tv di Stato. Due figure di alto profilo e di grande esperienza e professionalità nel mondo dello spettacolo, dei grandi eventi e della televisione. Dotati di una visione ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 9 luglio 2021)sta gestendo in prima persona il cambio deiRai, in scadenza. Nonostante il consueto caos nei partiti, ildel Consiglio tira dritto e ha, come conferma una nota ufficiale di Palazzo Chigi, i nuovinuovo amministratore delegato Rai enuovodella Tv di Stato. Due figure di alto profilo e di grande esperienza e professionalità nel mondo dello spettacolo, dei grandi eventi e della televisione. Dotati di una visione ...

Advertising

fattoquotidiano : IIl governo guidato dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi, propone una riforma della Giustizia che non ha null… - emergency_ong : ?? In una lettera al Presidente Mario #Draghi, chiediamo di fermare le stragi nel #Mediterraneo e il sostegno alle… - Agenzia_Ansa : Il premier Mario Draghi chiede in Cdm sostegno alla riforma della giustizia, nessuna obiezione. Dalla Lega mediazio… - flaminiasabate1 : RT @jacopo_iacoboni: Mario Draghi ha chiesto al Consiglio dei ministri se tutti sostenevano convintamente il testo della riforma Cartabia,… - fabio22871 : RT @FerdiGiugliano: Il Ministro dell’economia, Daniele Franco, d’intesa con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, proporrà Marinella S… -