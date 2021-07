LIVE – Djokovic-Shapovalov 1-0, semifinale Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 9 luglio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale dello scontro tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov, valevole per la semifinale di Wimbledon 2021. Il serbo è a caccia del terzo Slam stagionale e, complici alcune eliminazioni illustri, è sempre più favorito per la conquista del titolo. Sarà il canadese Shapovalov a provare a mettergli i bastoni tra le ruote. Per il canadese si tratta della prima semifinale in carriera a LIVEllo slam. I favori del pronostico, ovviamente, saranno dalla parte del numero uno al mondo, avanti 6-0 nei ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Ile latestuale dello scontro tra Novake Denis, valevole per ladi. Il serbo è a caccia del terzo Slam stagionale e, complici alcune eliminazioni illustri, è sempre più favorito per la conquista del titolo. Sarà il canadesea provare a mettergli i bastoni tra le ruote. Per il canadese si tratta della primain carriera allo slam. I favori del pronostico, ovviamente, saranno dalla parte del numero uno al mondo, avanti 6-0 nei ...

Advertising

sportli26181512 : Wimbledon, Djokovic-Shapovalov: risultato LIVE della seconda semifinale: In campo la seconda semifinale di Wimbledo… - a70199617 : #BRAVO Berrettini batte Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 e vola in finale a Wimbledon contro uno tra Djokovic e Shapovalo… - SSportNetwork : #SuperSportSummer #Tennis #Wimbledon Matteo #Berrettini nella storia! E' il primo italiano ad arrivare in finale su… - sportli26181512 : Berrettini-Hurkacz a Wimbledon, il risultato in diretta LIVE della semifinale: Matteo Berrettini sfida Hubert Hurka… - marioo174 : Questa è la Race Live 1) Se #Djokovic arriva in finale è matematicamente qualificato per le #NittoATPFinals 2) Se… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Djokovic Wimbledon, Djokovic - Shapovalov: risultato LIVE della seconda semifinale I risultati delle semifinali [7] M. Berrettini vs [14] H. Hurkacz 6 - 3, 6 - 0, 6 - 7, 6 - 3 [1] N. Djokovic vs [10] D. Shapovalov LIVE La programmazione su Sky Sport Domenica 11 luglio ore 14.30 - "Studio Wimbledon" - Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ore 15 - Finale singolare maschile - ...

Berrettini batte Hurkacz, primo italiano in finale a Wimbledon Se l'italiano dovesse vincere e giungere in finale, incontrerebbe uno tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov , per provare a portare a casa uno Slam che al tennis italiano manca dal 2015, quando ...

LIVE Djokovic-Shapovalov, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il canadese sogna il colpaccio in semifinale OA Sport Wimbledon, Berrettini batte Hurkacz e vola in finale! In due ore e trentanove minuti Berrettini ha vinto 3-1 (6-3, 6-0, (3)6-7 (7), 6-4) contro Hurkacz raggiungendo così l’ultimo atto di Wimbledon. Il tennista italiano numero 9 al mondo ha iniziato l’inc ...

LIVE – Djokovic-Shapovalov 0-0, semifinale Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA Il live e la diretta testuale dello scontro tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov, valevole per la semifinale di Wimbledon 2021. Aggiornamenti in tempo reale ...

I risultati delle semifinali [7] M. Berrettini vs [14] H. Hurkacz 6 - 3, 6 - 0, 6 - 7, 6 - 3 [1] N.vs [10] D. ShapovalovLa programmazione su Sky Sport Domenica 11 luglio ore 14.30 - "Studio Wimbledon" - Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ore 15 - Finale singolare maschile - ...Se l'italiano dovesse vincere e giungere in finale, incontrerebbe uno tra Novake Denis Shapovalov , per provare a portare a casa uno Slam che al tennis italiano manca dal 2015, quando ...In due ore e trentanove minuti Berrettini ha vinto 3-1 (6-3, 6-0, (3)6-7 (7), 6-4) contro Hurkacz raggiungendo così l’ultimo atto di Wimbledon. Il tennista italiano numero 9 al mondo ha iniziato l’inc ...Il live e la diretta testuale dello scontro tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov, valevole per la semifinale di Wimbledon 2021. Aggiornamenti in tempo reale ...