LIVE Berrettini-Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4, Wimbledon 2021 in DIRETTA: MATTEO E' IN FINALE AI CHAMPIONSHIPS!! (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.25 In FINALE ci sarà uno fra Djokovic e Shappvalov che giocheranno tra poco. L'azzurro non si vuole accontentare ed è consapevole di poter arrivare a toccare il cielo. Adesso nella race è numero 3. 17.23 Ben 22 ace per Berrettini che ha servito il 63% di prime in campo con l'86% di punti vinti sulla prima. Solo 18 gratuiti per l'azzurro che addirittura ha messo in campo 60(!!) vincenti! Una prova ammaliante per il romano! 17.22 Una FINALE slam raggiunta proprio nel compleanno di Adriano Panatta che raggiunse l'ultima FINALE a ...

repubblica : ?? Tennis, storico Matteo Berrettini: batte il polacco Hurkacz in quattro set ed e' il primo italiano in finale a Wi… - SuperTennisTv : ?? #Wimbledon ???? Berrettini ?? Hurkacz 6-3 6-0 Matteo è sopra di due set! Resta aggiornato con il live blog sul no… - SuperTennisTv : ?? #Wimbledon ???? Berrettini ?? Hurkacz 6-3 Matteo si aggiudica il primo set! Resta aggiornato con il live blog sul… - chandleur : Barrettoni into Wimbledon final! - giovcusumano : RT @repubblica: ?? Tennis, storico Matteo Berrettini: batte il polacco Hurkacz in quattro set ed e' il primo italiano in finale a Wimbledon… -