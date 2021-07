Lino Banfi fa 85 anni e confessa: "Non sono nato l'11 luglio". E non è uno scherzo... (Di venerdì 9 luglio 2021) “Il primo che segna deve gridare in campo porca puttena”: Lino Banfi era stato chiaro con gli Azzurri alla vigilia di Italia–Turchia. Immobile e Insigne hanno colto al volo il suggerimento, dopo il gol è arrivata la frase urlata davanti alla telecamera: scena virale. Oggi, nel giorno del suo 85 esimo compleanno, il grande Nonno Libero svela durante il collegamento con RTL102.5 News di sentire segretamente Roberto Mancini. Ed è subito scoop. “sono in contatto segretissimi con il ct Mancini e con il capitano degli Azzurri, che è il mio gancio. Sto aspettando che Ciro Immobile dica di nuovo porca puttena con il suo sorriso stupendo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) “Il primo che segna deve gridare in campo porca puttena”:era stato chiaro con gli Azzurri alla vigilia di Italia–Turchia. Immobile e Insigne hanno colto al volo il suggerimento, dopo il gol è arrivata la frase urlata davanti alla telecamera: scena virale. Oggi, nel giorno del suo 85 esimo compleanno, il grande Nonno Libero svela durante il collegamento con RTL102.5 News di sentire segretamente Roberto Mancini. Ed è subito scoop. “in contatto segretissimi con il ct Mancini e con il capitano degli Azzurri, che è il mio gancio. Sto aspettando che Ciro Immobile dica di nuovo porca puttena con il suo sorriso stupendo. ...

Agenzia_Ansa : Lino Banfi spegne oggi 85 candeline. Di recente di sé stesso ha dichiarato: 'Sono sempre stato uno né copertinabile… - AerdnaXCI : #cine34 per il compleanno di Lino Banfi #9luglio Dalle 19 ' Il Commissario Logatto ' e, a seguire ' Vieni avanti cretino ' - patriziadegioia : RT @mariamacina: Lino Banfi compie 85 anni, sposato da 59 e fidanzato da 10 in più: l’amore per la moglie oltre la malattia - - mariamacina : Lino Banfi compie 85 anni, sposato da 59 e fidanzato da 10 in più: l’amore per la moglie oltre la malattia -… - SkylabStudios_ : 'E va bene guardare al futuro, ma noi dobbiamo guardare anche al presente'. Lino Banfi #SkylabStudios #LinoBanfi… -