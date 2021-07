Inter | pubblicata la versione definitiva della maglia 2021-2022

(Di venerdì 9 luglio 2021) La nuova primadell’per la stagionesarà rivoluzionaria: sparite le strisce. Ecco i dettagli Spariti anche gli ultimi dubbi: la primadell’per la stagionesarà a dir poco rivoluzionaria. Niente piùa righe, l’indosserà una divisa a pelle di serpente. I colori sono il ‘Blue Spark’, il ‘Black’ con inserti in ‘Truly Gold’. I calzoncini e i calzettoni saranno neri, con inserti confermati in oro. ECCO LE PRIME FOTO UFFICIALINUOVA ...

Advertising

ultimenews24 : La sfida di questa sera tra Belgio e Italia nei quarti di finale di Euro 2020 è già iniziata sui social. Sul profil… - Inter_Rompi : RT @AnsaScienza: Scoperta una stella sull'orlo del collasso. E' poco più grande della Luna. Ricerca di un'italiana che lavora al @Caltech,… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter pubblicata

Inter Sito Ufficiale

...postato il selfie su Instagram (fotoa corredo di questo articolo), scrivendo: "Che fortuna incontrare l'uomo di cui tutto il mondo parla!" Ora però, Eriksen è atteso anche dall'. ...Commenta per primo Achraf Hakimi è un nuovo giocatore del PSG, l'esterno marocchino saluta l'con una letterasu Instagram : 'È stato solo un anno, ma che anno! Prima di arrivare, non potevo immaginare cosa significa indossare la maglia dell'. È stato un onore difendere ...Anche a Rotondella arriva AppARTEngo, festival internazionale di Arte pubblica nato a Stigliano, che ormai da cinque edizioni concentra la propria “battaglia” sullo spopolamento dell’entroterra della ...A chi?". Alla base di tutto, conclude Trotta, "bisognerà cercare di fare di tutto perché non passi una logica per la quale Inter e Milan la facciano da padroni su una struttura pubblica invidiata da ...