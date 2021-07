Gomorra 5 | la data di uscita e tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione VIDEO

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – L’attesa è finita: la quinta e ultimadifarà presto il suo debutto su Sky. Finalmente abbiamo unad’per quanto riguarda la quinta. La serie approderà su Sky a Novembre 2021, a causa dell’epidemia Coronavirus che ha rallentato le riprese della quinta, inizialmente programmate nella primavera del 2020 ma iniziate il 22 settembre 2020. Come comunicato da Salvatore Esposito (interprete di Genny Savastano) con un post sui social la serie arriverà sul grande schermo in autunno. L'articolo proviene da ...

I primi 5 episodi di" Stagione finale e il nono sono diretti da Marco D'Amore , già regista di due episodi di4 e del film L'Immortale , grande successo targato Cattleya e Vision ...Dopo aver per anni interpretato il personaggio di ' Genny Savastano ' nella serie '' diventata un cult internazionale (amatissimo negli USA), Salvatore Esposito si dedica ...di nascita; ...Nel teaser le prime immagini di Gomorra 5, quinta e ultima stagione della serie in arrivo su Sky e NOW a novembre, Genny è braccato dalla polizia, Ciro redivivo in Lettonia e nuovi personaggi si fanno ...Con Genny braccato dalla polizia, Ciro redivivo in Lettonia e nuovi, misteriosi personaggi pronti a schierarsi alla vigilia di una guerra imminente, è tutto pronto per il gran finale della più famosa ...