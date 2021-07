**Giustizia: Renzi, 'tentato di andare a banchetto Radicali per firmare referendum'** (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Sono molto tentato" di firmare i referendum della giustizia. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'In onda' su La7. "Il giorno che firmassi i referendum mi direbbero che faccio come Salvini", ha aggiunto, spiegando che eventualmente si recherà "a un banchetto dei Radicali, non della Lega". Quanto ai quesiti, alcuni "mi intrigano molto", ha concluso l'ex premier, riferendosi in particolare al tema della separazione delle carriere e sottolineando di essere favorevole al sorteggio per quanto riguarda la composizione del Csm. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Sono molto" didella giustizia. Lo ha affermato Matteo, ospite di 'In onda' su La7. "Il giorno che firmassi imi direbbero che faccio come Salvini", ha aggiunto, spiegando che eventualmente si recherà "a undei, non della Lega". Quanto ai quesiti, alcuni "mi intrigano molto", ha concluso l'ex premier, riferendosi in particolare al tema della separazione delle carriere e sottolineando di essere favorevole al sorteggio per quanto riguarda la composizione del Csm.

