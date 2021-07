Gianni Morandi, la struggente lettera per Raffaella Carrà: “Ci incontreremo ancora” (Di venerdì 9 luglio 2021) Il noto ed amato cantante Gianni Morandi commuove ed emoziona i fan su Instagram, con il ricordo e le parole toccanti per Raffaella Carrà G. Morandi (fonte foto: Instagram, @ Morandi official) – R. Carrà (fonte foto: Gettyimages)Sono giorni di grande tristezza, quelli che stanno vivendo tutti i fan, italiani e non solo, i vip e tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzare, stimare, affezionarsi alla splendida ed amata Raffaella Carrà: su Instagram, il ricordo commosso ed intenso, con parole toccanti, di un altro grande quale ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 luglio 2021) Il noto ed amato cantantecommuove ed emoziona i fan su Instagram, con il ricordo e le parole toccanti perG.(fonte foto: Instagram, @official) – R.(fonte foto: Gettyimages)Sono giorni di grande tristezza, quelli che stanno vivendo tutti i fan, italiani e non solo, i vip e tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzare, stimare, affezionarsi alla splendida ed amata: su Instagram, il ricordo commosso ed intenso, con parole toccanti, di un altro grande quale ...

Advertising

glooit : La commovente lettera di Gianni Morandi per Raffaella Carrà leggi su Gloo - GazzettaDelSud : ?? 'CARA RAFFAELLA' | Ti sarai accorta di quanto affetto e quanto amore abbiamo per te e non può essere altrime… - GHERARDIMAURO1 : RT @fanpage: La bellissima e commovente lettera di Gianni Morandi per Raffaella Carrà. - fanpage : La bellissima e commovente lettera di Gianni Morandi per Raffaella Carrà. - Luissss97 : Mamma che bello il post di Gianni Morandi sulla Carrà -