Gallipoli | drogate e violentate | la denuncia di due turiste Indagine dei carabinieri

drogate e violentate da due giovani conosciuti davanti ad un bar di Gallipoli. E' la denuncia di due turiste venete ritrovate in stato confusionale nella stanza del b&b dove alloggiano. L'allarme è stato dato dallo stesso gestore della struttura e sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che un'ambulanza del 118. A quanto trapelato finora, le due ragazze, entrambe 19enni, sarebbero state abbordate davanti a un bar da due ragazzi, non ancora identificati. Gli accertamenti in ospedale serviranno a verificare se le due giovani turiste abbiano assunto inconsapevolmente

