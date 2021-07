F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2021, qualifiche in tv: canale, orario e diretta streaming (Di venerdì 9 luglio 2021) C’è Grande attesa per il GP di Gran Bretagna 2021 di Formula 1, in programma settimana prossima. Se da una parte Lewis Hamilton andrà alla ricerca di punti preziosi per ricucire lo strappo con Max Verstappen in classifica piloti, dall’altra c’è la curiosità di vedere per la prima volta la nuova qualifica sprint. Infatti, il programma sul circuito di Silverstone prevede le qualifiche “canoniche” anticipate a venerdì 16 luglio dalle 19 alle 20 che determineranno l’ordine di partenza della qualifica sprint del giorno successivo. Quest’ultima infatti si terrà sabato 17 luglio dalle 17.30 alle ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) C’ède attesa per il GP didi Formula 1, in programma settimana prossima. Se da una parte Lewis Hamilton andrà alla ricerca di punti preziosi per ricucire lo strappo con Max Verstappen in classifica piloti, dall’altra c’è la curiosità di vedere per la prima volta la nuova qualifica sprint. Infatti, il programma sul circuito diprevede le“canoniche” anticipate a venerdì 16 luglio dalle 19 alle 20 che determineranno l’ordine di partenza della qualifica sprint del giorno successivo. Quest’ultima infatti si terrà sabato 17 luglio dalle 17.30 alle ...

