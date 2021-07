Emanuele Trevi e le nostre tante vite

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ogni volta che siamo colpiti da un’immagine della bellezza e della dignità umana, è sempre all’opera una discriminazione riuscita tra il futile e l’essenziale, e dunque il senso di una parte di noi che non soccombe, non si lascia trascinare via da nulla, è la sovrana di se stessa., “Due”, Premio Strega 2021 (Neri Pozza, 144 pp.) E’ la storia di un’amicizia, con i rimorsi che trascina con sé, ed è la vita degli amici che hanno perso il respiro ma non l’esistenza perché continuano a vivere nelle parole e nella mente di chi li ha amati. I momenti irripetibili passati insieme, ma anche le distrazioni e l’assenza, e poi ...