Dramma in mare a Capaccio Paestum: malore fatale in acqua, muore 45enne (Di venerdì 9 luglio 2021) Dramma nel primo pomeriggio a Capaccio Paestum: un uomo di 45 anni è annegato in località Linora . Il bagnino di un lido ha notato che occorreva aiuto in acqua e si è tuffato per aiutarlo, ma ... Leggi su salernotoday (Di venerdì 9 luglio 2021)nel primo pomeriggio a: un uomo di 45 anni è annegato in località Linora . Il bagnino di un lido ha notato che occorreva aiuto ine si è tuffato per aiutarlo, ma ...

Advertising

Angy92966493 : @rosariocurz @luana59862584 Per me ce solo tanto dramma inutile verso tutti D e libera di fare ciò che vuole esse… - domenicosabell1 : RT @salernotoday: Dramma in mare a Capaccio Paestum: malore fatale in acqua, muore 45enne - salernotoday : Dramma in mare a Capaccio Paestum: malore fatale in acqua, muore 45enne - occhio_notizie : Dramma in #Cilento, uomo muore #annegato > - ReTwitStorm_ita : #Dramma #Sulla #Strada del mare, #Muore una #Donna di 76 anni. #Gravissimo un #22enne -