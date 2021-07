Ddl Zan, la Chiesa insiste: nessuna ingerenza, ma il testo è un manifesto più che una legge. Va cambiato (Di venerdì 9 luglio 2021) Ddl Zan, il dibattito sulla vexata quaestio in corso anche nella Chiesa, si aggiorna oggi agli interventi di due illustri esponenti vaticani. O meglio, alle precisazioni che Monsignor Paglia e il presidente della Cei Bassetti, sentono il dovere di apportare alla discussione tra le parti. Con il primo, che chiarisce come lo Stato Città del Vaticano non pretenda di bloccare o eliminare quel Ddl. Ma solo di emendarne il testo. E il secondo che ribadisce la laicità dello Stato italiano e la necessità di negare qualsiasi volontà d’ingerenza da parte della Chiesa. Ddl Zan e Chiesa: le precisazioni di Paglia e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Ddl Zan, il dibattito sulla vexata quaestio in corso anche nella, si aggiorna oggi agli interventi di due illustri esponenti vaticani. O meglio, alle precisazioni che Monsignor Paglia e il presidente della Cei Bassetti, sentono il dovere di apportare alla discussione tra le parti. Con il primo, che chiarisce come lo Stato Città del Vaticano non pretenda di bloccare o eliminare quel Ddl. Ma solo di emendarne il. E il secondo che ribadisce la laicità dello Stato italiano e la necessità di negare qualsiasi volontà d’da parte della. Ddl Zan e: le precisazioni di Paglia e ...

