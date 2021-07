Covid: Meloni, 'contrarissima a vaccini per bambini e giovani, serve dibattito serio' (Di venerdì 9 luglio 2021) Rapallo (Ge), 9 lug. (Adnkronos) - "Sono contraria all'obbligo vaccinale, credo che sia contrario all'ordinamento italiano. Penso che l'unica cosa seria per far funzionare la campagna vaccinale sia non fare confusione, che quello che sta devastando la campagna vaccinale sia uno Stato che ti dice ogni giorno una cosa diversa sullo stesso vaccino creando sostanzialmente il panico. Credo che l'unica forma di sostegno alla campagna vaccinale sia la trasparenza e la serietà e in tutta questa vicenda è mancata sia la trasparenza che la serietà". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da Mario Giordano a Rapallo per la presentazione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Rapallo (Ge), 9 lug. (Adnkronos) - "Sono contraria all'obbligo vaccinale, credo che sia contrario all'ordinamento italiano. Penso che l'unica cosa seria per far funzionare la campagna vaccinale sia non fare confusione, che quello che sta devastando la campagna vaccinale sia uno Stato che ti dice ogni giorno una cosa diversa sullo stesso vaccino creando sostanzialmente il panico. Credo che l'unica forma di sostegno alla campagna vaccinale sia la trasparenza e la serietà e in tutta questa vicenda è mancata sia la trasparenza che la serietà". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da Mario Giordano a Rapallo per la presentazione del ...

