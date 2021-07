Bimbo di un mese trovato morto con 71 fratture e ferite su tutto il corpo: “Massacrato dai genitori” (Di venerdì 9 luglio 2021) Bimbo di un mese trovato morto con 71 fratture e ferite su tutto il corpo. In quelle drammatiche ore, come ricostruito dalla polizia britannica, la madre 27enne del Bimbo aveva usato il suo telefono per cercare su Google di bambini che sputavano sangue. Poche ore dopo il Bimbo è stato trovato senza vita con almeno 71 fratture costali e ferite alla testa e su tutto il corpo. Aveva poco più di un mese di vita quando il ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 9 luglio 2021)di uncon 71suil. In quelle drammatiche ore, come ricostruito dalla polizia britannica, la madre 27enne delaveva usato il suo telefono per cercare su Google di bambini che sputavano sangue. Poche ore dopo ilè statosenza vita con almeno 71costali ealla testa e suil. Aveva poco più di undi vita quando il ...

Advertising

RobertoBlumett1 : @yenisey74 Brava e cosa vorresti insegnare o giudicare. Non sarà il vs caso ma siamo sicuri che un bimbo/a di qualc… - occhio_notizie : Sul suo corpino sono stati trovati segni di percosse e violenza inaudita, con 71 fratture. I genitori sono accusati… - 93RockZayn : @SW3ETCR34TURE @_wallsxhbw_ non ho il passaggio???? l'unica persona che poteva portamici era mia zia ma mo ha un bimbo di 1 mese dio po - chiara0174 : RT @LoredaconLory: (ANSA) Laurent Simons, il bimbo prodigio si è laureato in fisica a 11 anni ad Anversa. Poi ci sono io che per ricordarmi… - Whippetlogan2 : RT @LoredaconLory: (ANSA) Laurent Simons, il bimbo prodigio si è laureato in fisica a 11 anni ad Anversa. Poi ci sono io che per ricordarmi… -