(Di giovedì 8 luglio 2021) Ancora unsul Grande Raccordo Anulare, una delle principali arterie della Capitale. Al momento, la carreggiata esterna è provvisoriamente chiusa al km 53,600 poiché, a causa del sinistro che ha coinvolto una motocicletta, è necessario l’intervento delper ilin condizioni gravi. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Terribile incidente sul GRA, gravissimo un centauro: interviene l’elisoccorso - immediatonet : ??Inferno in autostrada, terribile incidente lungo la A14: morto carbonizzato un foggiano. Il rogo spento a fatica ?? - LeoniAdol : 7 luglio 1994. Un terribile incidente d'auto a Querciabella di Montegiorgio. Investiti, muoiono entrambi i miei gen… - cirofierro87 : RT @tweetnewsit: Bimbo di 11 anni di Chiaravalle muore una settimana dopo il terribile incidente - tweetnewsit : Bimbo di 11 anni di Chiaravalle muore una settimana dopo il terribile incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente

Corriere dello Sport

... recuperare i ricordi o ripartire da zero? André a causa di unha perso la memoria e ... A questo segue poi unaconsapevolezza quando ascoltando una conversazione tra Werner e Alfons, ......dei carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro per accertare la dinamica dell'che, ... la dinamica e tutte le responsabilità di quelscontro, responsabilità legate a vari ...Sconto della pena per Pietro Genovese, il ventenne romano che investì e uccise due ragazze di 16 anni la notte del 21 dicembre del 2019 in Corso Francia, ha concordato in appello una ...Terribile incidente stradale oggi pomeriggio lungo una strada comunale tra Senorbì e Sisini, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul posto p ...