"Se non ci date un porto facciamo da soli". Ong francese minaccia Italia e Sicilia: a bordo 572 immigrati (Di giovedì 8 luglio 2021) Di fronte alle coste della Sicilia orientale staziona la Ocean Viking, nave della ong francese Sos Mediterranée. E, presto, potrebbe far rotta verso la terraferma: lo annunciano gli stessi attivisti a bordo, insistendo sul fatto che le condizioni sarebbero deteriorate. A bordo ci sono 572 immigrati: se sbarcassero, sarebbe uno degli arrivi più imponenti di questo 2021. "Se non si trova una soluzione entro stasera – si legge in una nota di Luisa Albera, una delle coordinatrici dell'Ong francese – la Ocean Viking dovrà cercare riparo a est della Sicilia domani. Assegnare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Di fronte alle coste dellaorientale staziona la Ocean Viking, nave della ongSos Mediterranée. E, presto, potrebbe far rotta verso la terraferma: lo annunciano gli stessi attivisti a, insistendo sul fatto che le condizioni sarebbero deteriorate. Aci sono 572: se sbarcassero, sarebbe uno degli arrivi più imponenti di questo 2021. "Se non si trova una soluzione entro stasera – si legge in una nota di Luisa Albera, una delle coordinatrici dell'Ong– la Ocean Viking dovrà cercare riparo a est delladomani. Assegnare ...

