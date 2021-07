Regione Campania, nuovi contributi per chi ha perso il lavoro: via libera dalla Giunta (Di giovedì 8 luglio 2021) La Regione Campania ha approvato un ulteriore intervento di sostegno al reddito per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa espulsi dal ciclo produttivo e che cessano nell’anno 2021 il trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. “Continua – dichiara l’assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello – l’azione della Regione per garantire un sostegno ai lavoratori che non hanno ancora trovato una propria ricollocazione, nella consapevolezza delle gravi ricadute sociali legate alla perdita del posto di lavoro. I processi di rilancio produttivo hanno in questi 18 mesi di pandemia subìto una fase di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 luglio 2021) Laha approvato un ulteriore intervento di sostegno al reddito per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa espulsi dal ciclo produttivo e che cessano nell’anno 2021 il trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. “Continua – dichiara l’assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello – l’azione dellaper garantire un sostegno ai lavoratori che non hanno ancora trovato una propria ricollocazione, nella consapevolezza delle gravi ricadute sociali legate alla perdita del posto di. I processi di rilancio produttivo hanno in questi 18 mesi di pandemia subìto una fase di ...

alexbintqaboos1 : @erikastefani71 Me lo auguro perché la realtà è ben diversa, basti pensare ciò che subiamo nel Parco Cirillo Via Po… - irpiniatimes1 : Regione Campania, approvato intervento di sostegno al reddito per i lavoratori delle aree di crisi industrial - napolista : La maggiore diffusione si registra nei comuni dell’area Nord, oltre che in città. E la nostra regione è prima in It… - Scisciano : Regione Campania, nuovi percorsi turistici integrati per gli Enti Locali: approvato il programma per oltre 2 milion… - antosavarese : Campania Stories, dal 30 agosto al 4 settembre la stampa specializzata alla scoperta delle nuove annate dei vini de… -