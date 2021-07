Previsioni economiche | un rimbalzo jobless

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 8 luglio 2021) Le dichiarazioni di ieri mattina del commissario europeo Paolo Gentiloni sono state assunte come un manifesto dell’ottimismo sulla ripresa economica del nostro Paese. In realtà la sua valutazione su un “” del Pil del 5% a fine anno non sono diverse da quelle già fornite da Istat e Bankitalia. Si tratta disuperiori a quelle della media europea, ove si prevede una crescita del 4,8% a fine anno, mentre sono uguali per il 2022 e peggiori per l’anno successivo. La stima di Bankitalia per il triennio 2021-23 è fortemente legata al successo del Pnrr, i cui effetti dovrebbero garantire almeno 2 punti percentuali, ovvero la metà della crescita ...