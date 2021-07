Orgogliosa delle sue imperfezioni, l’ex UeD non si nasconde e mostra le smagliature (Di giovedì 8 luglio 2021) Le smagliature un fenomeno caratterizzato dallo stiramento e dalla rottura delle fibre di collagene ed elastina che mantengono l’elasticità della pelle. Insorgono nella pubertà, in gravidanza e anche quando si hanno rapidi mutamenti di peso. Se fino a qualche anno fa le star ritoccavano le foto per apparire perfette, ormai è moda mostrarsi al naturale con le imperfezioni. Lo scorso anno, per esempio, sui social spopolava l’hashtag #loveyourlines (ama le tue linee), con foto in cui le donne, anche le più famose, mostravano orgogliose le proprie smagliature. Una delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Leun fenomeno caratterizzato dallo stiramento e dalla rotturafibre di collagene ed elastina che mantengono l’elasticità della pelle. Insorgono nella pubertà, in gravidanza e anche quando si hanno rapidi mutamenti di peso. Se fino a qualche anno fa le star ritoccavano le foto per apparire perfette, ormai è modarsi al naturale con le. Lo scorso anno, per esempio, sui social spopolava l’hashtag #loveyourlines (ama le tue linee), con foto in cui le donne, anche le più famose,vano orgogliose le proprie. Una...

Advertising

realworldsvcks : RT @Rosam23_: vi prego ma solo a me sembra che sylvie sia “orgogliosa” di mobius come quando un nostro amico fa qualcosa con la persona che… - ClowninAllDaWae : RT @Rosam23_: vi prego ma solo a me sembra che sylvie sia “orgogliosa” di mobius come quando un nostro amico fa qualcosa con la persona che… - martas28_ : RT @Rosam23_: vi prego ma solo a me sembra che sylvie sia “orgogliosa” di mobius come quando un nostro amico fa qualcosa con la persona che… - inarmsofteto : non saprei cosa fare senza di loro. mi sento fortunata è sono orgogliosa di far parte di ciò, di essere un army.… - Cla8811 : Comunque sempre più orgogliosa di @GiuliaSalemi93...modelli e stampe una più belle delle altre?????????? #SMMRBYGS #PRELEMI -