Main sponsor Inter: la spunta socios.com? (Di giovedì 8 luglio 2021) Inter alla ricerca di un nuovo Main sponsor Potrebbe essersi conclusa la ricerca da parte dell’Inter del nuovo Main sponsor. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro avrebbe trovato in socios.com l’erede di Pirelli che ha salutato il club nerazzurro dopo 26 anni. socios.com è piattaforma basata sulla tecnologia blockchain e già partner di molti top club europei e non solo. In attesa di conferme ufficiali sulla sponsorizzazione dei nerazzurri nella stagione 21/22 la ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 8 luglio 2021)alla ricerca di un nuovoPotrebbe essersi conclusa la ricerca da parte dell’del nuovo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro avrebbe trovato inl’erede di Pirelli che ha salutato il club nerazzurro dopo 26 anni.è piattaforma basata sulla tecnologia blockchain e già partner di molti top club europei e non solo. In attesa di conferme ufficiali sullaizzazione dei nerazzurri nella stagione 21/22 la ...

Advertising

furgeTX : RT @AcmDuivel: IL NUOVO MAIN SPONSOR ???????????????? DELL'INTER - McVirga86 : RT @svbastian_: I suningers erano convinti che il ragazzo cinese che non è degno neanche di essere nominato avrebbe portato chissà quale gi… - Bubu_Inter : @merocosimo24 E vabè, evidentemente ci sono difficoltà nel comprendere l'italiano. 1) Nessuno sta criticando la cif… - InteristaLota : RT @sergiogali5: Ok inizio a prepararmi per le lagne sul main sponsor.. Ma ce la farò, perché sto superando quelle per Conte, Inzaghi, Hak… - GalbuseraFabio : @FootballAndDre1 Tutto può essere, ma mi sembra strano che facciano uscire il main sponsor per bocca di Di Marzio a… -