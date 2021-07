Lino Banfi: “Raffaella Carrà mi mandò un messaggio in diretta in un momento in cui ero molto giù” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Anni fa, un mio programma venne cancellato alla terza puntata per una serie di ragioni. Rimasi male perché ero reduce da grandi successi e lo venni a sapere il giorno prima. Per questa ragione, chiamai Raffaella Carrà e le dissi che non sarei potuto andare ospite nella sua trasmissione perché volevo tornare a casa”. Parole di Lino Banfi che, ospite a Estate in diretta su Rai Uno, ai conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini ha raccontato un aneddoto su Raffaella, non senza commozione. “Più tardi ho saputo che lei in diretta mi mandò un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) “Anni fa, un mio programma venne cancellato alla terza puntata per una serie di ragioni. Rimasi male perché ero reduce da grandi successi e lo venni a sapere il giorno prima. Per questa ragione, chiamaie le dissi che non sarei potuto andare ospite nella sua trasmissione perché volevo tornare a casa”. Parole diche, ospite a Estate insu Rai Uno, ai conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini ha raccontato un aneddoto su, non senza commozione. “Più tardi ho saputo che lei inmiun ...

