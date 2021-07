Lazio, prima grana per Maurizio Sarri (Di giovedì 8 luglio 2021) Tutte le squadre di A sono in procinto di iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Tra queste la Lazio ha iniziato ieri il proprio raduno con le consuete visite mediche di rito e il benvenuto a Sarri. Maurizio, neo tecnico biancoceleste, però, dovrà fare i conti con una prima grana: Luis Alberto, infatti, non si è presentato alle consuete visite mediche di rito, senza avvisare la società. Lazio, Sarri E IL PROBLEMA LUIS ALBERTO Luis Alberto pare si sia preso qualche giorno di vacanza in più, stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb. Una ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 luglio 2021) Tutte le squadre di A sono in procinto di iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Tra queste laha iniziato ieri il proprio raduno con le consuete visite mediche di rito e il benvenuto a, neo tecnico biancoceleste, però, dovrà fare i conti con una: Luis Alberto, infatti, non si è presentato alle consuete visite mediche di rito, senza avvisare la società.E IL PROBLEMA LUIS ALBERTO Luis Alberto pare si sia preso qualche giorno di vacanza in più, stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb. Una ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Lazio: #Hysaj ? (firma entro mercoledi), #FelipeAnderson ? (ultimi dettagli prima delle visite), #Basic accordo e… - capuanogio : Choc #Lazio: la prima maglia non sarà celeste ma verde acqua. Nessuna smentita dal club e da Macron alla notizie ch… - bellestorie1 : RT @CIaudiaGiulia: @Dario_Donato Nel Lazio c’è la possibilità di fare seconda dose lì anche se la prima è stata fatta altrove - sportli26181512 : Lazio, il piano per Auronzo: subito il primo allenamento: La squadra pronta a partire per il ritiro: sabato si vola… - SiamoPartenopei : Lazio, prima grana per Sarri: Luis Alberto non si è presentato alla visite mediche -