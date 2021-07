La semifinale a Wimbledon riuscirà a fermare l’esercito degli scettici di Berrettini? (Di giovedì 8 luglio 2021) Da quando nel 1973 sono nate le classifiche ufficiali nessun italiano è stato più settimane di Matteo Berrettini nella top ten, ma gli appassionati di tennis e dello sport in generale parlavano pochissimo di lui, o comunque molto meno di quanto i suoi risultati meritassero. Al romano non era bastato raggiungere l’ottava posizione della classifica mondiale (solo Adriano Panatta ha fatto meglio negli ultimi 48 anni), essere il primo tennista azzurro a raggiungere le semifinali in uno Slam giocato sul cemento (gli Us Open 2019) e il primo in assoluto a vincere una partita alle ATP Finals. A Matteo non era stato nemmeno sufficiente vincere tornei e sconfiggere colleghi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) Da quando nel 1973 sono nate le classifiche ufficiali nessun italiano è stato più settimane di Matteonella top ten, ma gli appassionati di tennis e dello sport in generale parlavano pochissimo di lui, o comunque molto meno di quanto i suoi risultati meritassero. Al romano non era bastato raggiungere l’ottava posizione della classifica mondiale (solo Adriano Panatta ha fatto meglio negli ultimi 48 anni), essere il primo tennista azzurro a raggiungere le semifinali in uno Slam giocato sul cemento (gli Us Open 2019) e il primo in assoluto a vincere una partita alle ATP Finals. A Matteo non era stato nemmeno sufficiente vincere tornei e sconfiggere colleghi ...

Eurosport_IT : BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semif… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - Coninews : ???? FE-NO-ME-NA-LE ???? @MattBerrettini supera in quattro set il canadese Felix Auger-Aliassime e conquista la sua pr… - __pivot__ : Comunque in per dire ma siamo anche in semifinale a #Wimbledon grazie a #Berrettini ?????? - Flybibo1 : RT @giomalago: Che spettacolo @MattBerrettini !Regala all’Italia una semifinale a #Wimbledon 61 anni dopo Pietrangeli! Matteo, sei già nel… -