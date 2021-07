Italia-Inghilterra, l’olandese Bjorn Kuipers scelto come arbitro della finale degli Europei (Di giovedì 8 luglio 2021) Sarà Bjorn Kuipers a dirigere Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020 in programma domenica sera a Wembley. Il fischietto olandese sarà assistito dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, quarto uomo lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert. Quarantotto anni, arbitro internazionale dal 2006, Kuipers sarà il primo olandese a dirigere una finale della rassegna continentale. Per lui si tratterà della settima finale in una competizione Uefa, dopo aver arbitrato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Saràa dirigeredi Euro 2020 in programma domenica sera a Wembley. Il fischietto olandese sarà assistito dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, quarto uomo lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert. Quarantotto anni,internazionale dal 2006,sarà il primo olandese a dirigere unarassegna continentale. Per lui si tratteràsettimain una competizione Uefa, dopo aver arbitrato ...

