Inter, momento complicato per la famiglia Zhang: perse quote in Suning (Di venerdì 9 luglio 2021) Non sta vivendo un periodo particolarmente sereno il gruppo Suning, che tra alti e bassi ha accusato più di qualche difficoltà. Stesso discorso per la famiglia Zhang, proprietaria dell'Inter. Secondo quanto si apprende da Sina.com, la quota di partecipazione di Zhang Jindong sarebbe infatti scesa al 32,03%. A comunicarlo Suning.com, che ha informato come la famiglia cinese alla guida dei nerazzurri abbia perso delle quote. SportFace.

