Inghilterra-Danimarca, Mourinho: “Non è rigore: non capisco arbitro e VAR” (Di giovedì 8 luglio 2021) La vittoria dell’Inghilterra contro la Danimarca ha scaturito non poche polemiche. Il rigore assegnato per un presunto fallo su Raheem Sterling ha spinto anche José Mourinho a commentare l’episodio verificatosi nel primo tempo supplementare: “Devo dire che è stata una gara fantastica, ma non sono sicuro che vogliate ascoltare la mia opinione. Parlo come vedo, non come sono”, ha esordito lo Special One a TalkSport. “Questa non è sicuramente un fallo. Ha vinto la squadra migliore, l’Inghilterra ha meritato di vincere. L’Inghilterra è stata fantastica, ma per me non è un ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) La vittoria dell’contro laha scaturito non poche polemiche. Ilassegnato per un presunto fallo su Raheem Sterling ha spinto anche Joséa commentare l’episodio verificatosi nel primo tempo supplementare: “Devo dire che è stata una gara fantastica, ma non sono sicuro che vogliate ascoltare la mia opinione. Parlo come vedo, non come sono”, ha esordito lo Special One a TalkSport. “Questa non è sicuramente un fallo. Ha vinto la squadra migliore, l’ha meritato di vincere. L’è stata fantastica, ma per me non è un ...

