Droga: famiglia gestisce fiorente piazza spaccio, otto arresti (Di giovedì 8 luglio 2021) Tra Mercato San Severino e Siano, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza cautelare personale emessa dal gip di Salerno nei confronti di 8 indagati (quatto donne e quattro uomini), di cui sei ora in carcere e due ai domiciliari. L'indagine e' nata a gennaio 2019 e ha fatto ricorso ad attivita' tecniche e telematiche per documentare l'attivita' di una piazza di spaccio a Siano gestita da un intero nucleo familiare (genitori, figli e fidanzati delle figlie) che, ricorrendo a linguaggio gergale anche per la loro parentela, poteva contare su un folto numero di 'clienti' provenienti soprattutto dai comuni della Valle dell'Irno. Le riprese delle telecamere ...

