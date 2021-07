Covid, in Piemonte sempre pochi tampini molecolari (Di giovedì 8 luglio 2021) La decrescita dei contagi e l’avanzamento della campagna vaccinale non ci devono far abbassare la guardia. I dati del contagio in Piemonte continuano a scendere, ma nell’ultima settimana del -24%, quasi la metà rispetto alle tre settimane precedenti quando siamo calati di oltre il -40%. La discesa sta rallentando: in altri stati europei (ad es. Inghilterra) questo trend ha anticipato un ritorno alla crescita dei contagi. “Il Piemonte in particolare desta preoccupazione il numero ridotto di test molecolari che si continuano a processare, gli unici idonei a rilevare la variante Delta” osservano i consiglieri PD Daniele Valle e Domenico ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 8 luglio 2021) La decrescita dei contagi e l’avanzamento della campagna vaccinale non ci devono far abbassare la guardia. I dati del contagio incontinuano a scendere, ma nell’ultima settimana del -24%, quasi la metà rispetto alle tre settimane precedenti quando siamo calati di oltre il -40%. La discesa sta rallentando: in altri stati europei (ad es. Inghilterra) questo trend ha anticipato un ritorno alla crescita dei contagi. “Ilin particolare desta preoccupazione il numero ridotto di testche si continuano a processare, gli unici idonei a rilevare la variante Delta” osservano i consiglieri PD Daniele Valle e Domenico ...

