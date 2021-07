Vivere in un condominio a forma di piramide (Di mercoledì 7 luglio 2021) Costruito nel 2013, il complesso architettonico situato nella città di Kunshan, nella provincia cinese di Jiangsu, ha attirato negli anni la curiosità di passanti e turisti per la sua forma piramidale. Visto dall’alto ricorda proprio i monumenti funebri egizi, ma lo studio architettonico che ha progettato il complesso, ha detto di essersi ispirato alle tradizionali risaie a terrazze cinesi. Non a caso, ogni appartamento dell’edificio ha un proprio terrazzino. Nel dettaglio, la struttura conta 18 piani e vede gli appartamenti impilarsi uno sull’altro con una ppendenza di 45 gradi come se fossero fatti con blocchi di Lego. Il complesso – che raggiunge un’altezza di 100 metri ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 luglio 2021) Costruito nel 2013, il complesso architettonico situato nella città di Kunshan, nella provincia cinese di Jiangsu, ha attirato negli anni la curiosità di passanti e turisti per la suapiramidale. Visto dall’alto ricorda proprio i monumenti funebri egizi, ma lo studio architettonico che ha progettato il complesso, ha detto di essersi ispirato alle tradizionali risaie a terrazze cinesi. Non a caso, ogni appartamento dell’edificio ha un proprio terrazzino. Nel dettaglio, la struttura conta 18 piani e vede gli appartamenti impilarsi uno sull’altro con una ppendenza di 45 gradi come se fossero fatti con blocchi di Lego. Il complesso – che raggiunge un’altezza di 100 metri ...

