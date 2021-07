Advertising

Giorno_Legnano : Vittuone, sequestrata villa da 2 milioni con provvedimento antimafia - SkyTG24 : Sequestrata villa con provvedimento antimafia nel Milanese -

Ultime Notizie dalla rete : Vittuone sequestrata

IL GIORNO

(Milano), 7 luglio 2021 - La polizia di Stato ha eseguito ieri aun sequestro antimafia nei confronti di O. K., cittadino albanese di 37 anni con precedenti per reati contro il patrimonio quali furti, rapine e truffe. L'uomo è ritenuto dagli inquirenti un ...(Milano), 7 luglio 2021 - La polizia di Stato ha eseguito ieri aun sequestro antimafia nei confronti di O. K., cittadino albanese di 37 anni con precedenti per reati contro il patrimonio quali furti, rapine e truffe. L'uomo è ritenuto dagli inquirenti un ...Accolta la richiesta del questore nei confronti di un albanese con una lunga lista di precedenti. La dimora con uffici e terreni intestata alla convivente ...Sequestrati ieri a Vittuone, in provincia di Milano, una villa di notevole pregio con annesso un capannone industriale di 520 mq, uffici e terreno per un valore di circa due milio ...