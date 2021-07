Tommaso e Valentina sono tornati insieme dopo Temptation Island 2021? L’indizio e tutti convinti (Di mercoledì 7 luglio 2021) I più discussi nella prima puntata di Temptation Island 2021 e i primi a lasciare l’Is Morus Relais nella seconda. E da separati. Da quel che si è visto in tv Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, rispettivamente 21 e 40 anni e insieme da 1 anno e 7 mesi non sono più una coppia. Se dapprima ha preso il sopravvento la gelosia di Tommaso, motivo per cui Valentina ha contattato la redazione del programma, poi è stato proprio lui a cedere alle tentazioni. Alla tentatrice Giulia Cerini, a voler essere precisi. Nel villaggio dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) I più discussi nella prima puntata die i primi a lasciare l’Is Morus Relais nella seconda. E da separati. Da quel che si è visto in tvEletti eNulli Augusti, rispettivamente 21 e 40 anni eda 1 anno e 7 mesi nonpiù una coppia. Se dapprima ha preso il sopravvento la gelosia di, motivo per cuiha contattato la redazione del programma, poi è stato proprio lui a cedere alle tentazioni. Alla tentatrice Giulia Cerini, a voler essere precisi. Nel villaggio dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Valentina Tommaso rompe il silenzio dopo Temptation Island: "Valentina doveva piangere" Dopo il falò di confronto anticipato tra Valentina e Tommaso , quest'ultimo ha rotto il silenzio ai microfoni di Witty spiegando il suo punto di vista sia sul fatto che abbia tradito la fidanzata che ...

Temptation Island, Tommaso dopo il falò di confronto al reality: 'Valentina doveva piangere!' Tommaso è durissimo con Valentina Nulli Augusti . ' Dopo quello che ha visto doveva piangere , manco una lacrima è caduta. Io ho pianto i primi due giorni come un bambino' , dice in un video di Witty ...

Temptation Island, Tommaso Eletti dopo l'addio a Valentina Nulli Augusti: "Doveva piangere" ComingSoon.it Temptation Island, chi è Valentina Nulli Augusti: protagonista del programma dei sentimenti Una delle protagoniste indiscusse è sicuramente Valentina Nulli Augusti, di anni 40, fidanzata con Tommaso, di anni 21. La loro storia ha appassionato molto i telespettatori ma i due hanno concluso il ...

Valentina e le prime parole dopo Temptation Island: “Tommaso è inguaribile…” Valentina parla in esclusiva a Witty Tv dopo il falò di confronto con il suo ormai ex fidanzato Tommaso in cui si sono lasciati ...

