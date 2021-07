Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tra il 21enne e, di 40 anni, è finita la relazione e arrivano i commenti a caldo dellata aDue puntate soltanto per laformata dache èta dopo il primo falò. Lui l’ha tradita con la single Giulia perché non ha gradito il comportamento della fidanzata. O meglio ex. I due hanno commentato la loro separazione conche ha dichiarato: «Non era laper me, non ha...