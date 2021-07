Switch Modello OLED manda in tendenzaPS Vita!

Switch Modello OLED manda in tendenza...PS Vita! (Di mercoledì 7 luglio 2021) PlayStation Vita, la seconda piattaforma di gioco portatile di Sony, non ha mai preso piede come PSP ma la console continua a dimostrare come fosse in anticipo sui tempi. Un esempio calzante è la notizia di Nintendo, che ha confermato un Modello Switch aggiornato che sfoggerà uno schermo OLED. Certamente la console non può vantarsi di avere un hardware aggiornato sotto il cofano, ma è un'offerta allettante per chi intende acquistare per la prima volta l'ibrida. Ma quale altro dispositivo portatile aveva uno schermo OLED più di otto anni prima? PS Vita, ovviamente. L'annuncio di Nintendo ha portato i fan a provare ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 luglio 2021) PlayStation Vita, la seconda piattaforma di gioco portatile di Sony, non ha mai preso piede come PSP ma la console continua a dimostrare come fosse in anticipo sui tempi. Un esempio calzante è la notizia di Nintendo, che ha confermato unaggiornato che sfoggerà uno schermo. Certamente la console non può vantarsi di avere un hardware aggiornato sotto il cofano, ma è un'offerta allettante per chi intende acquistare per la prima volta l'ibrida. Ma quale altro dispositivo portatile aveva uno schermopiù di otto anni prima? PS Vita, ovviamente. L'annuncio di Nintendo ha portato i fan a provare ...

