Spagna, Piqué: “Il sorteggio ai rigori ha avvantaggiato l’Italia, contesto una cosa” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il difensore del Barcellona non prende bene l'eliminazione della sua Spagna per mano dell'Italia, avvenuta in seguito alla lotteria dei calci di rigore. Proprio in merito a quest'ultima, il giocatore catalano ha avuto qualcosa da ridire via social Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il difensore del Barcellona non prende bene l'eliminazione della suaper mano dell'Italia, avvenuta in seguito alla lotteria dei calci di rigore. Proprio in merito a quest'ultima, il giocatore catalano ha avuto qualda ridire via social

Advertising

moviriv : RT @infoitsport: Shakira e Pique dal pizzaiolo casertano per la sfida Italia-Spagna - lele_cavalera : L'ITALIA VINCE? MA PIQUE NON CI STA Il difensore catalano sostiene, in pratica, che la squadra che tira per prima i… - tuttosport : #Piqué, lo sfogo dopo #Italia-#Spagna: 'Rigori? Una regola è ingiusta' - Thankilpin : L'italia è stata avvantaggiata dal fatto che giocava con le maglie azzurre e la Spagna con le maglie bianche...... Piquè - reggiotv : Italia-Spagna non finisce mai, almeno dal punto di vista delle polemiche social. Tra le più commentate vi è quella… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Piqué Italia avvantaggiata, Piquè non ha dubbi: il commento del calciatore spagnolo Notte magica per l'Italia dopo la sofferta vittoria sulla Spagna ai calci di rigore nella semifinale degli Europei di calcio 2021. Gli azzurri di Mancini hanno staccato un preziosissimo pass per la finalissima di domenica a Wembley, ma c'è chi ha qualcosa da ...

Italia - Spagna, Piqué non accetta la sconfitta:'Noi partiti svantaggiati' Se Luis Enrique ha voluto congratularsi con gli azzurri, l'ex capitano della Spagna Gerard Piqué ha espresso sui social tutta la sua rabbia per la vittoria azzurra. il Tweet di Gerard Piquè 'Non è un ...

Shakira e Piqué, compleanno per due: lei compie 44 anni e lui 34. FOTO Sky Tg24 Notte magica per l'Italia dopo la sofferta vittoria sullaai calci di rigore nella semifinale degli Europei di calcio 2021. Gli azzurri di Mancini hanno staccato un preziosissimo pass per la finalissima di domenica a Wembley, ma c'è chi ha qualcosa da ...Se Luis Enrique ha voluto congratularsi con gli azzurri, l'ex capitano dellaGerardha espresso sui social tutta la sua rabbia per la vittoria azzurra. il Tweet di Gerard Piquè 'Non è un ...